Guarda Municipal encerra festival clandestino de pipas com uso de cerol e linha chilena

Moradores denunciaram o uso irregular das linhas, que já teriam causado ferimentos na região

No último domingo (13), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna interrompeu um campeonato clandestino de pipas, em que estava sendo utilizado cerol e linha chilena, no Residencial Jaguariúna II. A ação foi realizada após denúncias de moradores sobre um grupo que estaria soltando pipas com materiais cortantes.

Assim que chegaram ao local, os agentes da GCM constataram a realização de um festival de pipas. Ao notarem a presença das viaturas, muitos envolvidos abandonaram o local às pressas, estourando as linhas e se evadindo. Nenhum organizador do evento foi identificado.

De acordo com os agentes, moradores da região já haviam sido feridos pelo uso indevido do cerol e da linha chilena — materiais altamente cortantes e proibidos por lei

“A equipe realizou uma ação preventiva no local, e os participantes cessaram a atividade. Vamos intensificar o patrulhamento em regiões onde há registros desse tipo de prática”, informou a GCM.

Além disso, a Guarda alerta que uso de cerol ou linha chilena oferece riscos, principalmente, a ciclistas e motoqueiros. É proibido por lei estadual nº 17.201/2019 e pode gerar multa, além de responder criminalmente em caso de acidentes. A lei não apenas proíbe o uso e a comercialização, mas também a posse e a fabricação dessas linhas cortantes. A Guarda reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 153.