Guarulhos, Barueri e Osasco recebem apresentações gratuitas da peça “A Professora” da Cia. Lúdica

A montagem é inspirada na observação da relação cuidadosa de determinadas educadoras com seus alunos e como isso influi no processo artístico do grupo e no drama que enfrentam. O espetáculo será apresentado gratuitamente nas cidades de Guarulhos, Barueri e Osasco.

A Cia. Lúdica (@cialudica), companhia de teatro paulistana fundada por Marcya Harco e Paulo Drumond, está realizando uma temporada de circulação do espetáculo “A Professora”, que integra as ações do projeto A Professora contemplado pelo Edital ProAC n° 02/2022, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado de São Paulo.

No dia 29 de março (quarta-feira), às 20h, a apresentação será no Teatro Adamastor, em Guarulhos. No dia 30 de março (quinta-feira), às 20h, no Centro de Eventos de Barueri. E no dia 31 de março, às 20hs, no Teatro Glória Giglio, em Osasco.

O espetáculo “A Professora” é inspirado na observação de algumas educadoras que participaram de uma temporada realizada pela Cia. Lúdica em 2019, com a ideia de promover um espetáculo imersivo, propondo trocas e reflexões sobre a relação sensível que se estabelece entre estudantes e professores em sua convivência artística e existencial.

A história gira em torno da personagem Cícera, uma professora de educação artística de uma escola pública que também coordena um grupo de performance com algumas alunas. Dedicada e inventiva, ela instiga os estudantes com atividades artísticas dentro e fora da escola, mediando e facilitando o diálogo entre a classe, inspirando-os a descobrir outras formas de sentir, de lidar com o mundo e com a realidade que os cerca, sendo capazes de discernir sobre as escolhas em suas vidas futuras.

Cícera torna-se uma confidente pessoal dos mais próximos, até que um grave acontecimento interfere na realidade do grupo, provocando riscos e ameaças a todo o seu círculo de convivência, fazendo com que a professora e sua turma tenham que tomar decisões cruciais para resolverem o infortúnio.

No espetáculo mesclam-se imagens das cenas entre os estudantes em suas performances artísticas e dos impasses de familiares e figuras chave da trama, diante do enfrentamento de perigo iminente, vividos pelo grupo que envolve a professora.

Com direção de Marcya Harco e dramaturgia de Paulo Drumond, o espetáculo conta com um elenco de dez integrantes e uma estética minimalista.

A Cia. Lúdica é conhecida por, através de suas obras, propor experiências que propiciam múltiplas percepções sobre o teatro e outras linguagens artísticas, incitando reflexões acerca da condição humana ante a sociedade e o meio ambiente.