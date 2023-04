GUSTAVO REIS SE LICENCIA POR MOTIVO DE SAÚDE E RITA BERGAMASCO VAI ASSUMIR PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INTERINAMENTE

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), vai se licenciar do cargo por motivos de saúde. A vice-prefeita, Rita Bergamasco, assumirá interinamente o comando do Executivo. A cerimônia de transmissão de cargo foi feita na manhã desta sexta-feira, dia 28 de abril, no Paço Municipal, pelo próprio prefeito Gustavo Reis, que vai se licenciar, em princípio, no período de 2 a 19 de maio para realizar uma cirurgia de coronária. Gustavo cumpre atualmente o terceiro mandato como prefeito de Jaguariúna.

A solenidade contou com a presença de vereadores, ex-parlamentares, secretários municipais e outras autoridades do município, além de familiares e amigos.

“Muitas vezes desafiamos o tempo e ultrapassamos limites. Mas às vezes a parada é obrigatória e necessária para seguirmos em frente, ainda mais fortes e renovados”, disse Gustavo Reis. “Tenho absoluta certeza que tudo ocorrerá como o planejado. A cirurgia coronária será bem-sucedida e minha recuperação cumprirá o rigor estabelecido pela equipe médica. Enquanto isso, Jaguariúna estará sendo cuidada pelas excelentes mãos da minha amiga Rita Bergamasco”, completou.

“Não tem como não ficar emocionada. É com muita honra que no dia de hoje eu possa estar assumindo a Prefeitura de Jaguariúna, cidade onde nasci, cresci, me formei. Tenho certeza, prefeito, que sua recuperação será muito rápida. Pode contar comigo, com meu apoio e com o apoio da sua equipe”, disse Rita Bergamasco.

Rita de Cássia Siste Bergamasco tem 64 anos e é filiada ao MDB. Nascida em Jaguariúna, é formada em Serviço Social, foi vereadora na cidade por dois mandatos (2009 a 2012 e 2013 a 2016) e secretária municipal de Assistência Social (1989 a 2008). Também foi secretária de Meio Ambiente na gestão de Gustavo Reis, cargo que agora será ocupado interinamente pela servidora Luciana Carla Ferreira de Souza.

Fotos: Ivair Oliveira