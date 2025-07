Homem é preso em flagrante após disparar acidentalmente no próprio pé dentro de bar em Serra Negra

Arma calibre 32 foi apreendida; suspeito alegou que não era o dono

A Guarda Civil Municipal de Serra Negra prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (11), um homem de 38 anos após um disparo acidental de arma de fogo dentro de um bar localizado na Avenida Governador Laudo Natel. O disparo atingiu o próprio pé do suspeito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM foi acionada por frequentadores do bar por volta da meia-noite, com a informação de que havia um homem armado no local e que ele teria se ferido ao disparar acidentalmente.

No local, os guardas encontraram Anderson com ferimento no pé esquerdo. Ele admitiu que carregava um revólver calibre 32 e alegou que o disparo foi involuntário. A arma estava no bolso de sua calça no momento em que foi acionada. O suspeito também afirmou que não era o proprietário do revólver.

As câmeras de segurança do estabelecimento, no entanto, mostraram o momento exato do disparo, quando a arma que estava na cintura do homem foi acionada, chamando a atenção das pessoas ao redor. Com ele, a polícia encontrou o revólver com dois projéteis intactos e um deflagrado.

Foi decretada a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após atendimento médico no hospital local, Anderson será encaminhado para audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.