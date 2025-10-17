Homem é preso em Jaguariúna por violar medida protetiva e ameaçar ex-companheira com faca

Ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal na madrugada de sexta-feira; vítima estava com pais e filha na residência invadida

Na madrugada desta sexta-feira, 17 de outubro, a Guarda Civil Municipal de Jaguariúna prendeu em flagrante um homem acusado de invadir a casa da ex-companheira, violar medida protetiva, ameaçar familiares e tentar provocar uma explosão. O caso ocorreu no bairro Jardim Pinheiros, por volta das 4h20.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada via Base Jaguar após a vítima relatar que seu ex-cônjuge teria utilizado um andaime de obra para invadir sua residência. Dentro do imóvel, o suspeito a ameaçou com uma faca e, segundo o relato, abriu as bocas do fogão com a intenção de provocar uma explosão, colocando em risco também os pais e a filha da mulher, que estavam na casa.

O agressor fugiu do local antes da chegada da viatura, mas foi localizado minutos depois em uma área de mata próxima, no momento em que tentava retornar à residência. Ele foi abordado e algemado por questões de segurança, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

Após ser conduzido ao Pronto-Socorro Municipal para exame de corpo de delito, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela Delegada de Polícia Gisele Barbosa. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

A ação contou com o trabalho das equipes das viaturas 2083 e 2086 da Guarda Civil Municipal.