Homem é preso por violência doméstica após agredir companheira em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira no Jardim das Flores e terminou com prisão em flagrante

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira, 26 de março, acusado de violência doméstica no bairro Jardim das Flores, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a vítima relatar que o companheiro chegou em casa alterado, com sinais de embriaguez e possível uso de drogas, promovendo desordem e proferindo ofensas contra ela.

Segundo o relato, durante a discussão, o homem teria agredido a vítima com um soco no braço e um chute na perna, além de pegar a chave do carro e arremessá-la em uma área de vegetação próxima à residência.

Após o ocorrido, a vítima conseguiu retirar o agressor do imóvel. Com as informações repassadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito em uma praça nas proximidades. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado, o homem alegou que houve apenas uma discussão e que teria sido agredido com um tapa no rosto. No entanto, a equipe retornou ao local e conseguiu localizar a chave do veículo na vegetação, conforme informado pela vítima.

Apesar das agressões, a mulher não apresentava lesões aparentes e optou por não receber atendimento médico.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o indivíduo permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica e injúria.

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