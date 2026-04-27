Homem em surto ameaça passageiros com espada no Aeroporto de Viracopos

Ocorrência mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo em Campinas

Um homem de 45 anos foi detido na noite de domingo (26) após ameaçar passageiros com uma espada na área pública do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de que o indivíduo apresentava sinais visíveis de surto psicótico e portava uma arma branca no local. Ao chegarem, os policiais tentaram dialogar com o homem, mas não obtiveram sucesso na abordagem inicial.

Ainda segundo o registro da ocorrência, o homem demonstrava comportamento alterado e chegou a afirmar que estaria conversando com integrantes de uma organização criminosa. Diante da situação, ele foi contido pela equipe policial.

Após ser detido, o indivíduo foi encaminhado para atendimento médico especializado. Não houve registro de feridos durante a ocorrência.

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