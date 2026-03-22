Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fiação em rodovia de São João da Boa Vista

Vítima foi encontrada sem vida às margens da SP-342 após sofrer descarga elétrica durante ação

Um homem morreu eletrocutado na madrugada deste sábado, 21 de março, enquanto tentava furtar fiação elétrica às margens da Rodovia Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), na altura do km 224, em São João da Boa Vista.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária foi acionada após a localização da vítima já sem vida no local. Equipes de socorro foram chamadas, mas ao chegarem constataram o óbito.

Próximo ao corpo, foi encontrado um volume significativo de cabos elétricos já retirados da rede que passa pela via marginal. A Polícia Técnica esteve no local para realização da perícia, e o corpo foi posteriormente removido pela funerária.

Segundo as informações apuradas, o homem sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava a retirada da fiação, não resistindo aos ferimentos.

Fonte: Guaçu Agora

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