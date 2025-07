Homem morre em acidente entre moto e caminhão na zona rural de Jaguariúna

Motorista do caminhão alegou que trafegava normalmente pela via quando sentiu um impacto na traseira do veículo

Um motociclista de 42 anos morreu após colidir na traseira de um caminhão na tarde desta segunda-feira (14), na Estrada que liga Jaguariúna a Holambra, próximo ao Condomínio Duas Marias, na zona rural de Jaguariúna.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, o motorista do caminhão trafegava normalmente pela via quando sentiu um forte impacto na parte traseira do veículo. Ao descer, percebeu que se tratava de uma colisão com uma motocicleta. A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo o relato policial, o condutor do caminhão não apresentava sinais de embriaguez. O veículo foi periciado e liberado no local. Já a motocicleta foi apreendida e encaminhada a um pátio na cidade.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pela Polícia Civil de Jaguariúna.