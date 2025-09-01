Homem procurado por pensão alimentícia é baleado dentro da delegacia

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (31), um homem de 35 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes abordaram o suspeito durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Botânico.

Após checagem dos dados do abordado, foi constatado que havia contra ele uma ordem de prisão expedida pela Justiça de Jaguariúna, com prazo de 30 dias de reclusão.

Ainda de acordo com a polícia, já na delegacia, durante os trâmites da prisão, o homem tentou fugir e entrou em luta corporal com os policiais militares. No confronto, um disparo foi efetuado e atingiu o tornozelo do detido. Ele foi socorrido e passou por cirurgia, segundo informou sua advogada.

Ele permanece internado no Hospital de Jaguariúna sob escolta da Polícia Militar. Um expediente em separado será instaurado para apurar as circunstâncias do disparo durante a ocorrência.