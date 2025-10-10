Homem procurado por porte ilegal de arma é capturado durante operação da GCM em Jaguariúna

Durante patrulhamento no bairro Roseira de Cima, indivíduo foi abordado e detido após constatação de mandado de prisão em aberto

A Guarda Civil Municipal de Jaguariúna prendeu um homem procurado pela Justiça na madrugada desta sexta-feira (10), durante uma operação de saturação realizada no bairro Roseira de Cima. A ação faz parte das estratégias de reforço no patrulhamento preventivo, promovidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A captura ocorreu por volta das 2h40, quando as equipes da GCM abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Segundo o relatório da corporação, o homem demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, levantando suspeitas. Após abordagem e consulta aos dados pessoais, foi confirmado um mandado de prisão em seu desfavor por porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A operação contou com apoio de outra viatura da GCM, reforçando o trabalho integrado e contínuo de combate à criminalidade no município.