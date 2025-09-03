Homem procurado por receptação é preso durante operação de trânsito em Jaguariúna

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sábado (2) durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna, na Avenida Luciano Poltronieri, no bairro Dom Bosco.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o motorista conduzia um veículo VW Gol preto quando foi abordado pela equipe de fiscalização por volta das 22h35. Durante a checagem dos documentos, não foi constatada nenhuma irregularidade no carro ou na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No entanto, após consulta, os agentes verificaram que havia contra o condutor um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

O homem foi informado sobre a pendência judicial e encaminhado à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça. O veículo foi liberado para a namorada do suspeito, que compareceu à unidade policial.