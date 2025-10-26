Homem procurado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Militar em Santo Antônio de Posse

Abordagem ocorreu na madrugada de domingo (26), durante patrulhamento no bairro Bela Vista II. Indivíduo possuía mandado de prisão em aberto.

Na madrugada de domingo 26, a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, em Santo Antônio de Posse. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina pelo bairro Bela Vista II.

Segundo informações da corporação, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao consultarem seus dados, foi constatado um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento preventivo seguem intensificadas, com foco no cumprimento de mandados e no combate à criminalidade no município.