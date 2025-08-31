Homicídios e latrocínios chegam à menor marca da história no interior paulista

A queda reflete as ações integradas entre as forças de segurança em todo o estado

A queda dos homicídios e latrocínios atingiu uma marca histórica nas cidades do interior de São Paulo. Em sete meses, o número de mortes é o menor desde o início da série histórica, em 2001.

De janeiro a julho deste ano, foram registrados 846 homicídios dolosos no interior paulista, quando há intenção de matar — em julho foram 116. A quantidade no acumulado é 6,8% menor na comparação com 2024, quando houve 908 crimes.

É o quarto ano seguido de redução nas mortes intencionais. Em 2022, as cidades do interior registraram 1.025 crimes. No ano seguinte, foram 939 homicídios dolosos no mesmo intervalo.

O latrocínio, roubo seguido de morte, é outro crime que chegou ao menor patamar no interior do estado. Em julho, foram oito casos. Nos sete meses do ano houve 35 latrocínios. A queda em relação a 2024 chega a 33,9%. Na época, foram investigados 53 roubos seguidos de morte.

“A redução é o indicador de que estamos no caminho certo com uma atuação integrada das forças de segurança, apoiada em tecnologia e inteligência policial. Isso tem efeito direto nesse tipo de crime. Continuaremos intensificando essas ações de inteligência, prevenção e presença policial para que a tendência se consolide em todo o estado”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Em todo o interior, as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) investigaram 84 feminicídios neste ano. Entre janeiro e julho do ano passado aconteceram 85 crimes em razão do gênero.

A atual gestão está investindo no fortalecimento da rede de proteção, com ampliação das delegacias especializadas, reforço das investigações, uso de monitoramento eletrônico de agressores e campanhas de incentivo à denúncia em casos de violência doméstica e familiar.

São Paulo possui a maior rede de Delegacias de Defesa da Mulher do país, com 142 unidades territoriais e 170 Salas DDM implantadas em plantões policiais, oferecendo atendimento especializado 24 horas por dia. Cerca de 100 dessas unidades foram criadas nos últimos três anos. As iniciativas seguem sendo ampliadas para garantir mais segurança e justiça às vítimas e à população

