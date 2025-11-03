HOSPITAL DE JAGUARIÚNA AGORA CONTA COM SORO ANTIESCORPIÔNICO

Desde o último sábado, dia 1º de novembro, o Hospital Municipal Walter Ferrari passou a contar com soro antiescorpiônico, uma grande conquista dos moradores de Jaguariúna obtida após esforços da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Governo do Estado.

A iniciativa atende a um pedido direto do prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, e da secretária municipal de Saúde, Conceição Camilo.

Com isso, os moradores que sofrerem acidentes com picadas de escorpião não precisarão mais se deslocar para outras cidades para receber o atendimento adequado. Basta procurar imediatamente o Pronto-Socorro do Hospital de Jaguariúna, onde os médicos avaliarão a necessidade ou não do uso do soro, que será restrito para casos moderados e graves.

O soro antiescorpiônico é utilizado em casos de acidentes considerados graves, especialmente em crianças e idosos, e deve ser administrado o mais rápido possível após a picada. A disponibilidade no Hospital Municipal representa mais segurança e eficiência no atendimento de emergências.

“Trazer o soro antiescorpiônico para o nosso hospital é uma conquista muito importante para Jaguariúna. É mais um passo no nosso compromisso de garantir saúde e segurança para todos os moradores, com atendimento rápido e de qualidade aqui mesmo na nossa cidade”, afirma o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto