HOSPITAL DE JAGUARIÚNA TERÁ SORO ANTIESCORPIÔNICO A PARTIR DE NOVEMBRO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conquistou uma importante vitória para a população: a partir de novembro, o Hospital Municipal Walter Ferrari passará a contar com soro antiescorpiônico. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 3 de outubro, durante reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR), em Campinas.

Com isso, os moradores que sofrerem acidentes com picadas de escorpião não precisarão mais se deslocar até a Unicamp, em Campinas, para receber o atendimento adequado. O tratamento será realizado diretamente em Jaguariúna, garantindo mais agilidade no socorro e segurança para os pacientes.

Autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde, a medida está prevista para entrar em vigor a partir de novembro. Assim, Jaguariúna se torna referência no atendimento a acidentes com escorpiões. Para viabilizar o serviço, os profissionais de saúde serão capacitados para a correta administração do soro e manejo dos pacientes.

A iniciativa atende a um pedido direto do prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, e da secretária municipal de Saúde, Conceição Camilo, que destacaram o compromisso da administração com a proteção e o bem-estar da população.

O prefeito destacou a conquista como um avanço importante na saúde pública local. “Essa era uma demanda antiga de nossa cidade. Agora, Jaguariúna tem mais um recurso fundamental para salvar vidas e oferecer tranquilidade às famílias”, afirmou Davi Neto.

“Trata-se de uma medida preventiva e estratégica. Cada minuto conta em casos de acidentes com escorpiões e agora temos a condição de oferecer esse atendimento especializado aqui mesmo, em Jaguariúna, salvando vidas e fortalecendo nossa rede de saúde. Com a chegada do soro antiescorpiônico, Jaguariúna dá mais um passo no cuidado com a saúde pública”, afirmou a secretária.

O soro antiescorpiônico é utilizado em casos de acidentes considerados graves, especialmente em crianças e idosos, e deve ser administrado o mais rápido possível após a picada. A disponibilidade no Hospital Municipal representa mais segurança e eficiência no atendimento de emergências.

Foto: Thiago Carvalho