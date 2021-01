Hospital Municipal supera dificuldades e se expande como referência regional

O Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” precisou de um choque de gestão nestes oito anos da atual administração para se recuperar da situação deficitária em que se encontrava no início de 2013, e tornar-se a referência que é, atualmente, em âmbito regional, no atendimento “Porta Aberta” e na Oncologia.

O serviço “Porta Aberta” proporciona a todos os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) atendimento de urgência e emergência no Pronto Socorro Municipal (PSM), que funciona anexo ao hospital, quanto nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II (antigo PPA, Posto de Pronto Atendimento) e do Jardim Santa Marta.

Somadas as estatísticas anuais de 2013 a 2019, as três unidades prestaram em 2019, 258.570 atendimentos, ante 254.339 em 2013. Isso, considerando que, devido aos danos causados ao prédio durante forte temporal em fevereiro de 2014, o atendimento que era prestado na UPA do Santa Marta passou para a UPA do Jardim Novo II e o PSM.

O HMTR foi construído na gestão de 1983 a 1988, ano em que foi parcialmente inaugurado, mas só foi ativado na administração de 1989-1992. Mais tarde, na gestão de 2009 a 2012, foi adaptado um espaço junto ao Centro Cirúrgico para a instalação de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com cinco leitos.

Também foi ampliado o Setor de Oncologia e aumentado o número de leitos de internação, mas isso não significou que o Hospital Municipal estava plenamente funcional. Em janeiro de 2013, foram detectados muitos problemas, como a falta de recursos financeiros para pagar de imediato os salários e o quadro de médicos bem aquém do necessário.

O fechamento das contas do exercício de 2012 causou ainda mais perplexidade ao contabilizar uma dívida consolidada de R$ 13 milhões, entre recolhimentos de FGTS, INSS, UNIMED e fornecedores. O HMTR estava sem crédito e sem confiança no mercado para aquisição de medicamentos, insumos e materiais hospitalares.

Na atual gestão, a partir de janeiro de 2013, a Prefeitura negociou com a Caixa Econômica Federal o parcelamento das dívidas com o FGTS e o INSS. Com a UNIMED e demais fornecedores a negociação se deu caso a caso de modo a possibilitar manter o hospital em funcionamento. Como resultado das negociações, foram restabelecidos os pagamentos em atraso e recuperado o crédito para as aquisições necessárias e novos investimentos.

Nesse ínterim, além dos transtornos decorrentes dos estragos no prédio da UPA do Jardim Santa Marta, com o atendimento dali transferido para os outros dois serviços de urgência e emergência a partir de 2014, o HMTR enfrentou a epidemia de dengue em 2015, que congestionou o atendimento porque, além dos pacientes do SUS, a demanda aumentou com pacientes do sistema particular e de cidades vizinhas.

Atualmente o Hospital Municipal é referência regional em Oncologia, pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACOM), para tratamento quimioterápico. Até 2018, o HMTR era referência para quatro municípios, mas a partir de 2020 tornou-se referência pela DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista para sete municípios.

Em 2012, o HMTR fora incluído no plano de Expansão de Radioterapia do Governo Federal, mas excluído em seguida sem maiores explicações. Em face disso, a diretoria do hospital esteve em Brasília e foi recebida pelo então vice-presidente Michel Temer, que reconheceu que Mogi Guaçu comportaria o investimento federal que resultou na construção do Centro de Radioterapia anexo ao HMTR e em fase de conclusão.

Quando em atividade, o Centro de Radioterapia converterá o Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” em referência regional também nessa especialidade da Oncologia. Como benefício, os pacientes de Mogi Guaçu não precisarão mais se deslocar a centros distantes para receber o tratamento, bem como os dos outros municípios abrangidos serão tratados em Mogi Guaçu, portanto, mais perto de onde moram.

De 2013 a 2020, ano em que, a exemplo de hospitais e serviços de saúde do mundo inteiro, o HMTR enfrenta a pandemia do novo coronavírus Covid-19, uma série de investimentos norteadas pelo modelo de gestão adotado nestes oito anos possibilitou ampliar e modernizar todos os setores do prédio situado entre as avenidas Padre Jaime e dos Trabalhadores, na zona Sul da cidade.

Dentre as principais obras destacam-se a reforma e modernização da caldeira em 2014, substituindo o combustível, que era óleo BPF por GLP (gás), eliminando a poluição. Foram também reformados e modernizados os elevadores e o sistema de combate a incêndios através de hidrantes, bem como substituídos todo o guarda-corpo e corrimãos conforme norma do Corpo de Bombeiros.

Foi realizada a retirada e a limpeza de todo o telhado para instalação de estrutura metálica e substituição de telhas de fibrocimento por telhas galvanizadas, num total aproximado de 900 metros quadrados. O mesmo serviço foi realizado no PSM (cerca de 1.500 m²). Metade da área do andar técnico foi adequada e destina à instalação da nova Farmácia.

O Setor de Tomografia ganhou nova sala e novo tomógrafo, todas as salas de Radiologia foram reformadas. O Setor de Radiologia também foi reformado e ampliado para receber aparelhos novos e de ultrassonografia. Foram adquiridos dois aparelhos de ultrassom, um de endoscopia e um de colonoscopia, e um de hemodiálise para a UTI.

Foram construídas ainda uma nova cabine de energia para atender a demanda de consumo decorrente da ampliação do HMTR, e uma nova sala de diretoria onde antes era uma sacada sobre a entrada principal. No geral, atualmente em fase de acabamento, todo o complexo ganhou nova sinalização e identificação visual, além da fachada de vidro do Pronto Socorro.

Na avaliação do superintendente José Carlos De Carli Júnior, uma das mudanças mais importantes se deu na área financeira, em que todos os pagamentos a fornecedores que estavam atrasados no início de 2013 foram colocados em dia, com exceção de dívidas que foram ajuizadas, recuperando paulatinamente o equilíbrio das contas para possibilitar modernizar e expandir o Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”.