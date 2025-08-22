Câmara de Santo Antônio de Posse sedia encontro regional sobre direitos da pessoa com deficiêncianclusão e Cidadania

Reunião promovida na Câmara reuniu parlamentares e representantes de municípios do Circuito das Águas em defesa da inclusão e acessibilidade.

A manhã da sexta-feira (22 de agosto) foi marcada pelo diálogo e a troca de experiências na Câmara de Santo Antônio de Posse, que sediou a reunião regional da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Parlamento do Circuito das Águas.

O encontro teve como foco a discussão de ações, projetos e políticas públicas voltadas à inclusão, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

Estiveram presentes os vereadores da casa Cidinha Gagliardi (MDB), Douglas Inaba (PDT) e Raimundo Sérgio Rosa – Raimundão (PP), junto com representantes de diversos municípios da região e entidades que lutam pela causa PcD.

Um encontro importante para avançar na construção de políticas públicas de inclusão e acessibilidade para a população com deficiência dentro dos municípios.