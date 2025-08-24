Incêndio atinge 280 mil m² em área entre Jaguariúna e Posse e mobiliza operação regional

Queimada durou cerca de 48 horas e mobilizou bombeiros, helicóptero Águia e Defesas Civis de seis municípios; imagens aéreas revelam extensão da área destruída.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação nativa entre os municípios de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo, entre a tarde de sexta-feira (22) e o início da tarde de domingo (24). Segundo a Defesa Civil estadual, o fogo destruiu aproximadamente 280 mil metros quadrados — o equivalente a 40 campos de futebol.

As chamas atingiram uma Área de Preservação Permanente (APP) e mobilizaram uma ampla força-tarefa composta por bombeiros de Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra e Campinas, além da atuação da Defesa Civil de Jaguariúna, com apoio direto das Defesas Civis de Amparo, Pedreira, Campinas e Holambra.

Ao todo, foram utilizados dois caminhões, três caminhonetes, caminhão pipa, helicóptero Águia da Polícia Militar e o auxílio de moradores locais. Algumas famílias precisaram ser removidas de suas casas por cerca de duas horas devido à fumaça densa que bloqueou a via principal de acesso, sendo o resgate feito por uma estrada alternativa que liga à cidade de Pedreira.

No sábado (23), o helicóptero Águia da Base de Aviação de Campinas lançou água com o equipamento Bambi Bucket sobre pontos críticos ainda ativos em Jaguariúna, especialmente em áreas próximas a residências, evitando o avanço das chamas.

A partir das denúncias de moradores, o Corpo de Bombeiros identificou o foco inicial do fogo e iniciou o combate com ações diretas nas áreas acessíveis, priorizando o controle lateral das chamas. Imagens aéreas divulgadas neste domingo mostram a dimensão da destruição provocada pelo incêndio, que se espalhou rapidamente por áreas secas e de difícil acesso.

Mesmo com os focos extintos, a Defesa Civil permanece monitorando o local para evitar reignições, já que o clima seco ainda representa risco.