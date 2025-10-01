Incêndio destrói área de 100 mil m² em Espírito Santo do Pinhal

Fogo durou quase 20 horas, atingiu região de mata próxima a vinícola e mobilizou bombeiros e voluntários

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro da Usina, em Espírito Santo do Pinhal (SP), entre a tarde de terça-feira (30) e a manhã desta quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu cerca de 100 mil metros quadrados de vegetação, o equivalente a 15 campos de futebol.

A área destruída fica próxima a uma vinícola. Para conter as chamas, bombeiros contaram com o apoio de voluntários e utilizaram um helicóptero no combate ao fogo. O incêndio teve início por volta das 13h de terça e só foi controlado na manhã seguinte, após quase 20 horas de atuação contínua.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. O Corpo de Bombeiros segue monitorando o local para evitar que novos focos se espalhem pela região.

Fonte: G1 Campinas e Região