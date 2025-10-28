INMET emite alerta de chuvas intensas para Campinas e região até quarta-feira (29)

Alerta amarelo indica risco de ventos fortes, quedas de galhos, alagamentos e cortes de energia; aviso vale para Mogi Guaçu, Itapira, Mogi Mirim, Amparo e outras cidades da região.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas na região de Campinas. O aviso está vigente desde as 3h da madrugada desta terça-feira (28) e segue até as 10h da manhã de quarta-feira (29).

De acordo com o INMET, as cidades podem registrar chuvas de até 30 mm por hora e ventos de até 60 km/h, o que representa risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além de Campinas, o alerta também inclui diversos municípios da Região Metropolitana e do Circuito das Águas, com destaque para Amparo, Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse e Pedreira, áreas em que o volume de chuvas e ventos pode causar transtornos à população.

O alerta de nível amarelo é o primeiro de uma escala que inclui ainda os níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Apesar de ser o mais brando entre os três, exige atenção, especialmente em áreas com histórico de alagamentos ou queda de árvores.

A orientação do INMET é para que moradores dessas cidades evitem se abrigar sob árvores durante tempestades, desliguem aparelhos elétricos e, se possível, evitem transitar em áreas de risco. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A previsão é de que o tempo volte a estabilizar após o fim do alerta na quarta-feira (29), mas os moradores devem continuar acompanhando os avisos dos órgãos oficiais para novas atualizações.