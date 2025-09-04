Inovação e pioneirismo: primeiro túnel imerso do Brasil será leiloado nesta sexta-feira (5)

São 6,8 bilhões em investimentos e redução de 45 minutos no tempo de travessia entre Santos e Guarujá

O Governo do Estado de São Paulo avança para viabilizar uma das obras mais importantes da infraestrutura nacional: o Túnel Imerso Santos–Guarujá. O leilão está marcado para esta sexta-feira (5), às 16h, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o projeto prevê aporte público de até R$ 5,1 bilhões, divididos igualmente entre Estado e União. O contrato também estabelece contraprestação mensal de R$ 438,3 milhões, paga exclusivamente pelo Estado de São Paulo durante 24 anos de concessão. O valor final dessa contraprestação será definido no leilão, vencido pelo proponente que oferecer o maior desconto em relação ao valor de referência. O contrato, com duração de 30 anos, contempla a construção, operação e manutenção do empreendimento.

Primeiro do tipo imerso no Brasil, o túnel trará ao país uma tecnologia já consolidada em grandes obras internacionais, na Europa e na Ásia. “O Túnel Santos–Guarujá será um marco histórico para a Baixada Santista. Uma travessia seca, moderna e eficiente, que vai reduzir significativamente o tempo de deslocamento, desafogar o trânsito, integrar modais e impulsionar a logística do Porto de Santos. É um projeto estratégico de R$ 6,8 bilhões que vai gerar empregos, atrair investimentos e transformar a mobilidade e a economia da região”, afirma Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Governo de SP.

Diferentemente dos túneis escavados em profundidade, como os de metrô, a obra será composta por módulos de concreto pré-moldados. Produzidos em uma doca seca, eles serão flutuados até o local e, em seguida, submersos e encaixados no leito do canal portuário com precisão milimétrica e reforço de camadas de lastro.

Fonte Agência SP