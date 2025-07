Jaguariúna abre inscrições para curso gratuito de Organização e Produção de Eventos

Aulas começam em 4 de agosto e acontecem semanalmente no auditório do PAT

Começam nesta segunda-feira, dia 28 de julho, as inscrições para o curso gratuito de Organização e Produção de Eventos, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios. Os interessados têm até esta sexta-feira, dia 1º de agosto, para se inscrever presencialmente.

O curso será realizado no Auditório do PAT, localizado na Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 810, no Centro, com início na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. As aulas acontecerão todas as segundas-feiras, das 19h às 22h, com duração total de 10 meses.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria, na Rua Paraná, nº 192 (lateral do PAT), nos seguintes horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Voltado a pessoas interessadas em ingressar no setor de eventos ou aprimorar seus conhecimentos, o curso abordará desde o planejamento até a execução de diferentes tipos de eventos, oferecendo capacitação teórica e prática com foco no mercado local.

Foto: Thiago Carvalho