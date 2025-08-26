Jaguariúna abre inscrições para cursos gratuitos de Técnicas de Vendas e Auxiliar de Logística.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, em parceria com o Qualifica SP, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação profissional. A iniciativa busca oferecer oportunidades para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou fortalecer o currículo.

As formações disponíveis são: Técnicas de Vendas (Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego) e Auxiliar de Logística (Qualifica SP – Novo Emprego). Cada curso tem 80 horas de duração, com aulas práticas e direito a certificado de conclusão.

As inscrições devem ser feitas de 26 de agosto a 14 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site oficial do programa: www.qualificasp.sp.gov.br.

As aulas serão presenciais e acontecem de 22 de setembro a 7 de outubro de 2025, no Auditório do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna, localizado na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, Jardim Santa Maria.

O curso é totalmente gratuito, exige idade mínima de 16 anos e possui vagas limitadas. Para quem encontrar dificuldades no processo de inscrição, a equipe do PAT de Jaguariúna estará disponível para auxiliar os interessados.

SERVIÇO:

Cursos: Técnicas de Vendas (Meu Primeiro Emprego) e Auxiliar de Logística (Novo Emprego)

Inscrições: 26/08 a 14/09/2025

Site: www.qualificasp.sp.gov.br

Aulas: 22/09 a 07/10/2025

Local: Auditório do PAT — Rua Coronel Amâncio Bueno, 810 – Jd. Santa Maria – Jaguariúna

Idade mínima: 16 anos

Gratuito | Vagas limitadas