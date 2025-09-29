Jaguariúna abre matrículas para a Educação Infantil em 2026

Inscrições devem ser feitas de 1º a 31 de outubro diretamente nas unidades escolares

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura do período de matrículas para o ano letivo de 2026 nas escolas municipais de Educação Infantil (EMEIs). As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º e 31 de outubro, das 8h às 16h, diretamente na unidade escolar mais próxima da residência da criança.

Serão atendidas as seguintes faixas etárias:

Pré-Escola – Nível 1: crianças nascidas de 01/04/2021 a 31/03/2022

Pré-Escola – Nível 2: crianças nascidas de 01/04/2020 a 31/03/2021

A Secretaria reforça que é fundamental que os pais ou responsáveis compareçam durante o período indicado para a retirada do controle de atendimento, documento necessário para a efetivação da matrícula.

O objetivo é garantir o planejamento adequado das turmas e assegurar o direito das crianças à educação infantil de qualidade na rede municipal.

Foto: Arquivo