JAGUARIÚNA ADOTA PARTO HUMANIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI

Jaguariúna vive um novo tempo na saúde materno-infantil. Desde 1º de agosto de 2025, o Hospital Municipal Walter Ferrari oferece o parto humanizado, colocando a mulher e o bebê no centro do cuidado. Agora, a gestante pode contar com um acompanhante escolhido durante todo o processo, com o apoio de doulas e até o registro fotográfico desse momento único, tudo seguindo rigorosos protocolos de biossegurança.

O espaço foi preparado com carinho: sala PPP (pré-parto, parto e pós-parto), iluminação suave, itens de conforto e privacidade para que cada nascimento seja repleto de respeito e acolhimento.

O programa “Bebê à Bá” complementa essa jornada, orientando famílias sobre o parto, a amamentação e o pós-parto.

“Mais que um avanço na estrutura hospitalar, essa conquista é fruto do compromisso da Prefeitura em cuidar da vida desde o seu primeiro instante, garantindo que cada chegada ao mundo seja marcada por amor, dignidade e esperança”, informa a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

Foto: divulgação

Legenda: Sabrina e Jhonatan Borges com a filha Helena