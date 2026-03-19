JAGUARIÚNA AMPLIA PROTEÇÃO E INICIA IMUNIZAÇÃO PARA BEBÊS PREMATUROS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR), voltada a bebês prematuros com menos de 6 meses e crianças com comorbidades de até dois anos de idade.

De acordo com a pasta, a ação representa um importante avanço na proteção da primeira infância, especialmente dos grupos mais suscetíveis a complicações respiratórias graves.

A aplicação da vacina acontece nas unidades básicas de saúde (UBSs), com o uso do nirsevimabe, um anticorpo monoclonal recentemente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Ministério da Saúde. O imunizante é considerado uma estratégia inovadora no combate ao VSR, principal causador de bronquiolite e pneumonia grave nos primeiros anos de vida.

Segundo a Secretaria de Saúde, a distribuição das doses é feita de forma nominal e mediante convocação. Não há, portanto, aplicação imediata nas unidades de saúde sem avaliação prévia. Por isso, os responsáveis por crianças que se enquadram no público-alvo devem procurar o médico pediatra para análise e encaminhamento adequado.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a prevenção e o cuidado com a saúde infantil, ampliando o acesso a tecnologias modernas e eficazes para proteger os pequenos.

“Esse imunizante representa um avanço muito importante para a saúde pública. Estamos falando de uma proteção direta para os bebês mais vulneráveis, que são justamente os que têm maior risco de evoluir para quadros graves. Com essa estratégia, Jaguariúna fortalece ainda mais o cuidado com a primeira infância e atua de forma preventiva, reduzindo internações e complicações causadas pelo VSR”, destacou Renata Rodrigues Miranda, enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica do município.

Foto: arquivo