JAGUARIÚNA APRESENTA CIRCUITO COUNTRY A REPRESENTANTES DO TURISMO REGIONAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, promoveu nesta terça-feira, dia 28 de outubro, a uma visita técnica e apresentação do Circuito Country de Jaguariúna para integrantes do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRCVB), entidade que coordena ações de turismo na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A iniciativa teve como objetivo mostrar o potencial turístico e econômico do município dentro do segmento country, destacando experiências, empreendimentos e produtos que reforçam a identidade de Jaguariúna como referência nacional nesse estilo de vida.

Participaram da ação o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Camargo Bruscato, a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, o presidente do CRCVB, Luís Felipe Campos Almeida, e o diretor executivo da entidade, Fernando Vernier, além do presidente do Convention Bureau de Jaguariúna, Valdomiro Poliselli Júnior, empresários e representantes do trade turístico regional.

Durante o roteiro, os visitantes conheceram diversos estabelecimentos que integram o Circuito Country, entre eles o The Ranch, o restaurante Na Lenha, a loja Western, o Naga Cable Park, a loja GA e o restaurante Stockyards. O grupo também participou de um encontro com empreendedoras locais que estão desenvolvendo produtos inspirados na temática country, valorizando a cultura regional e o artesanato local.

“A criação do Circuito Country tem o objetivo reconectar Jaguariúna às suas raízes e, ao mesmo, fomentar o turismo na cidade, gerando mais emprego e renda”, disse o prefeito Davi Neto.

“Fizemos um tour com nomes importantes do turismo regional para conhecerem o nosso Circuito Country, que oferece essa experiência o ano todo na cidade. Moda, gastronomia, dança, artesãos criativos, circuito equestre e ofícios antigos, como sapateiro, chapeleiro e seleiro fazem do circuito uma descoberta incrível das pratas da casa. Reconhecer esses talentos e o empreendedorismo local foi um dos pontos altos do tour”, disse a secretária Mariana Bruscato.

O município, que recentemente lançou o novo slogan “Jaguariúna – Capital Country do Brasil”, também comemora a conquista do título de Município de Interesse Turístico (MIT), concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, reconhecimento que reforça a importância da cidade no cenário turístico paulista.

Com o Circuito Country, Jaguariúna busca integrar diferentes atrativos sob uma identidade única, impulsionando o desenvolvimento econômico e consolidando-se como um dos principais destinos do turismo rural e temático do país.

Foto: Diego Monarin