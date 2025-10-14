Jaguariúna apresenta espetáculo “Café com Bom Humor” em homenagem ao Mês do Idoso

Peça será apresentada no dia 23 de outubro, no Teatro Dona Zenaide, e aborda com leveza e emoção o combate à violência contra a pessoa idosa

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, realiza no próximo dia 23 de outubro, às 9h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, o espetáculo teatral “Café com Bom Humor”, que aborda de forma leve e emocionante o tema do combate à violência contra a pessoa idosa.

A apresentação integra a programação especial da Prefeitura em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado ao longo de todo o mês de outubro, com diversas ações voltadas à valorização, respeito e cuidado com a população idosa do município.

No enredo, diretamente do sítio, Jacinto, um caipira velho e rabugento, decide visitar sua irmã Bizantina, uma idosa alegre e cheia de histórias que vive na cidade. Entre goles de café, risadas e cantorias, os irmãos compartilham memórias divertidas e hilárias que conquistam o público.

Mas, por trás do humor, surge um momento de reflexão: Bizantina revela que foi vítima de violência, o que revolta Jacinto, que pensa em resolver o problema “na briga”. É então que Bizantina, orientada por uma assistente social, mostra que o caminho correto é buscar ajuda e denunciar.

Com uma mistura de humor, emoção e conscientização, “Café com Bom Humor” reforça a importância de enfrentar temas delicados com respeito, amor e coragem, convidando o público a refletir sobre a valorização e a proteção das pessoas idosas.

Espetáculo “Café com Bom Humor”

Data: 23/10

Horário: 9h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Jaguariúna

Entrada gratuita