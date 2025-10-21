Jaguariúna apresenta espetáculo teatral sobre violência contra idosos nesta quinta-feira

“Café com Bom Humor” será encenado no Teatro Dona Zenaide e une leveza e reflexão em ação voltada à valorização da pessoa idosa

Nesta quinta-feira, 23 de outubro, às 9h, o Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, recebe o espetáculo “Café com Bom Humor”, uma peça teatral que utiliza o humor para tratar com sensibilidade o tema da violência contra a pessoa idosa. A entrada é gratuita.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna e o Conselho Municipal do Idoso, como parte da programação especial em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado durante o mês de outubro.

Na peça, os personagens Jacinto e Bizantina — dois irmãos com personalidades opostas — compartilham memórias e histórias engraçadas em torno de uma boa xícara de café. Em meio ao riso, o público é conduzido a uma reflexão importante, quando Bizantina revela ter sido vítima de violência e mostra, com apoio de uma assistente social, que o caminho para a solução é buscar ajuda e denunciar.

A apresentação reforça a importância do respeito, da proteção e do cuidado com os idosos, utilizando a arte como instrumento de transformação social.