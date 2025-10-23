Jaguariúna avança nas obras da nova ETA Camanducaia, com quase 50% dos trabalhos concluídos

A obra da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no Rio Camanducaia, realizada pela A Prefeitura de Jaguariúna por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA), atingiu aproximadamente 50% de trabalhos concluídos.

Nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, foi realizada mais uma etapa de concretagem das estruturas da obra. A ETA inaugura um novo capítulo no abastecimento de água do município, pois trata-se da primeira estação de tratamento de água na bacia do Rio Camanducaia, que ampliará a capacidade de abastecimento da cidade em 60%.

Segundo o SAAEJA, a nova ETA Camanducaia terá capacidade inicial de tratamento de 50 litros por segundo, com possibilidade de expansão para até 150 litros por segundo em sua fase final, reforçando a segurança hídrica da cidade e preparando Jaguariúna para o crescimento sustentável.

Nesta primeira fase, serão implantados dois módulos de 25 litros por segundo cada, totalizando 50 litros por segundo de água tratada — quantidade que permitirá o atendimento de aproximadamente 21.600 pessoas. A entrega da primeira fase, com os 50 l/s de capacidade, está prevista para o final de dezembro deste ano.

A nova estrutura contará com tecnologia moderna e eficiente, sob a fiscalização técnica do SAAEJA, garantindo padrões de qualidade e segurança, e está sendo construída em área da Prefeitura de Jaguariúna localizada na Estrada Oscar Pereira Dias (JGR 010), em frente à Fazenda da Barra. A obra irá beneficiar diretamente os moradores dos bairros Guedes, Reserva da Barra, Ana Helena, Lago da Barra, Floresta, Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim.

Vídeo e edição: Diego Monarin