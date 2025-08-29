JAGUARIÚNA CELEBRA 71 ANOS COM ESPETÁCULO DA ESCOLA DAS ARTES NO TEATRO DONA ZENAIDE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma programação especial para celebrar os 71 anos da cidade, e a Escola das Artes será um dos grandes destaques com a estreia do espetáculo “Entre caixas e canções”. As apresentações acontecem no Teatro Municipal Dona Zenaide entre os dias 04 e 12 de setembro, com entrada gratuita.

A peça traz uma história emocionante e cheia de magia: em um sótão esquecido, uma neta descobre que sua avó esconde um passado surpreendente: uma vida inteira dedicada ao teatro musical, repleta de sonhos que resistiram ao tempo. A partir dessa descoberta, as duas embarcam em uma jornada de memórias que ganham vida no palco, mostrando que nunca é tarde para realizar os próprios sonhos.

Segundo a Secretaria de Cultura, o espetáculo é resultado de meses de preparação envolvendo alunos e professores, unindo música, interpretação e dança em uma experiência emocionante para toda a família.

Programação das apresentações:

Quinta (04/09) – 19h30

Sexta (05/09) – 19h30

Sábado (06/09) – 15h e 19h30

Domingo (07/09) – 15h e 19h30

Segunda (08/09) – 19h30

Terça (09/09) – 19h30

Quarta (10/09) – 8h30 (sessão para alunos da educação), 13h30 (sessão para alunos da educação) e 19h30 (aberta ao público)

Quinta (11/09) – 8h30 (sessão para alunos da educação) e 13h30 (sessão para instituições)

Sexta (12/09) – 19h30

Foto: Diego Monarin