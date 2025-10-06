Jaguariúna celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa com atividades no Centro Dia

Mais de 70 idosos participaram de apresentações culturais e palestra sobre direitos da terceira idade nesta segunda-feira (6)

Mais de 70 pessoas participaram nesta segunda-feira, 6 de outubro, de um evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, realizado no Centro Dia do Idoso (CDI) de Jaguariúna. A ação integra uma programação dedicada ao mês do idoso promovida pela Prefeitura Municipal.

Durante a atividade, os participantes puderam aproveitar apresentações culturais com danças e números protagonizados pelos próprios idosos, promovendo valorização, socialização e alegria.

O evento também contou com uma palestra informativa sobre os direitos das pessoas idosas, ministrada pela assistente social Maria Aparecida Miguel e pela psicóloga Priscila Drudi, que abordaram temas como respeito, autonomia e acesso aos serviços de saúde e assistência.

A iniciativa faz parte da programação especial organizada ao longo de todo o mês de outubro em diversos pontos da cidade, com o objetivo de promover bem-estar, conscientização e inclusão social da população idosa de Jaguariúna.

Foto: Thiago Carvalho