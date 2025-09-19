JAGUARIÚNA CELEBRA O DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

A Prefeitura de Jaguariúna preparou uma agenda especial para marcar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro. Durante os meses de setembro e outubro, a cidade promove atividades culturais, esportivas e de valorização da longevidade, com foco no bem-estar, inclusão, saúde e reconhecimento dos idosos.

A programação é fruto de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Cultura e Juventude, Esportes e Lazer, além do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI).

Nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e da Secretaria de Esportes participam da tradicional Expoflora, em Holambra. O passeio reúne lazer, cultura e integração.

Na segunda-feira, dia 22, começam as aulas de dança circular no Centro Dia do Idoso (CDI), que serão realizadas todas as segundas das 9h às 10h. Interessados podem fazer sua inscrição no local.

No próximo dia 27, o Festival Cultural Expo60+ ocupará o Boulevard do Centro Cultural das 8h às 16h, com atividades voltadas à diversão, atenção, cuidado e orientação ao público idoso.

OUTUBRO

No Dia Internacional da Pessoa Idosa, em 1º de outubro, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa participará de uma entrevista na Rádio Estrela FM, às 10h45.

No dia 6, haverá aula especial de dança circular com todos os idosos do CDI, com um delicioso café da manhã.

Outro destaque é o tradicional Baile da Melhor Idade, marcado para o dia 10 de outubro, às 18h30, no Boulevard. A festa promete reunir centenas de idosos em uma noite de confraternização, música e dança.

Encerrando as celebrações, no dia 24 de outubro, o grupo de coreografia da terceira idade de Jaguariúna se apresentará nos Jogos Abertos – Final Estadual, em São João da Boa Vista, levando o talento local para além das fronteiras do município.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Silvia Helena Trovo Verona, destaca que “as ações reforçam o compromisso da administração municipal em garantir um envelhecimento digno e ativo, estimulando a participação dos idosos em diferentes espaços sociais”. Para o presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, Paulo Cesar Lucindo de Abreu, o mês dedicado à pessoa idosa é mais que uma celebração: “É uma oportunidade de reconhecer suas histórias, suas contribuições e assegurar que seus direitos sejam respeitados”.

Ao longo do mês, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), em parceria com a OAB – Subseção Jaguariúna, também promoverão palestras de orientação jurídica sobre os direitos da pessoa idosa:

01/10 – CRAS Nassif, às 9h

06/10 – CRAS Florianópolis, às 9h

07/10 – CRAS Cruzeiro do Sul, às 14h

08/10 – CRAS Cruzeiro do Sul, às 9h

16/10 – CRAS Centro, às 14h

Foto: Diego Monarin