Jaguariúna celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa com programação especial ao longo de outubro

Atividades incluem palestras, aulas de dança, práticas esportivas, baile da melhor idade e apresentações culturais

Nesta quarta-feira (1º), Dia Internacional da Pessoa Idosa, a Prefeitura de Jaguariúna iniciou uma programação especial dedicada ao público da terceira idade. A abertura ocorreu no CRAS Nassif, com palestra de orientação jurídica sobre os direitos da pessoa idosa, realizada em parceria com a OAB – Subseção Jaguariúna.

A agenda é promovida pelas Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Cultura e Juventude, Esportes e Lazer, em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), e se estenderá até o fim do mês.

Entre as atividades, estão previstas aulas de Lian Gong, jogos de tabuleiro, voleibol adaptado, dança circular, rodas de conversa e o tradicional Baile da Melhor Idade, marcado para o dia 10, no Boulevard. Além disso, no dia 23 será apresentado no Teatro Municipal Dona Zenaide o espetáculo teatral “Café com Bom Humor”, com foco no combate à violência contra a pessoa idosa.

O encerramento ocorrerá em 24 de outubro, quando o grupo de coreografia da terceira idade de Jaguariúna representará o município nos Jogos Abertos – Final Estadual, em São João da Boa Vista.

Segundo a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Silvia Helena Trovo Verona, as ações reforçam o compromisso da administração em garantir um envelhecimento ativo e digno. Já o presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, Paulo Cesar Lucindo de Abreu, destacou que o mês de outubro é uma oportunidade para valorizar histórias, reconhecer contribuições e assegurar direitos.

Ao longo do mês, os CRAS do município, em parceria com a OAB, também promoverão palestras de orientação jurídica em diferentes bairros.