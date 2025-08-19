Jaguariúna conclui obra de interligação viária na região do Capotuna

Nova conexão entre Rua João Bruno e Av. Antônio Pinto Catão vai melhorar trânsito e garantir mais segurança

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, finalizou o asfaltamento e a interligação da Rua João Bruno — que antes era sem saída — com a Avenida Antônio Pinto Catão, na região do Capotuna.

A obra faz parte de contrapartida do novo Supermercado Antonelli, instalado na região, e tem como objetivo organizar e controlar o aumento esperado no fluxo de veículos com a abertura do empreendimento.

Segundo a secretaria, a abertura da via vai melhorar a mobilidade e distribuir de forma mais eficiente o trânsito local. Nesta terça-feira, 19 de agosto, a Prefeitura realiza a instalação de um redutor de velocidade e a pintura da sinalização horizontal na rua recém-interligada.

Com a conclusão da obra, a expectativa é que motoristas e moradores da área tenham mais opções de circulação, reduzindo congestionamentos e garantindo maior segurança no tráfego.