JAGUARIÚNA CONQUISTA O TÍTULO DE CAMPEÃ NO MAIOR FESTIVAL DE DANÇA DO MUNDO

Jaguariúna está em festa. A equipe do Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, conquistou nesta quinta-feira, dia 24 de julho, o título de campeã da categoria 60+ no 42º Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo em número de participantes, segundo o Guinness World Records desde 2002.

A apresentação da coreografia “Fogo Latino” – de autoria do coreógrafo Michael Weslley Oliveira dos Santos – encantou o público no Centreventos Cau Hansen e garantiu à delegação jaguariunense o lugar mais alto do pódio, superando mais de 20 grupos de dança de diversas regiões do Brasil. A performance vibrante, marcada pela energia contagiante dos 12 bailarinos, emocionou os jurados e a plateia com sua mistura de ritmo, expressão e técnica.

O grupo, que tem se destacado em circuitos de dança da terceira idade, já havia conquistado 2º lugar em 2023 e 3º em 2024 no mesmo festival. Neste ano, com uma preparação intensa e a bagagem de vitórias importantes — como os títulos no JOMI Casa Branca 2024 e no festival “Valinhos em Dança Brasil” — Jaguariúna chegou a Joinville com confiança e determinação.

O prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, que acompanhou a delegação em Joinville, celebrou o título com emoção. “Foi uma apresentação memorável, que representa o talento, a dedicação e a paixão dos nossos bailarinos. Eles são exemplo de superação e vitalidade, e estão levando o nome de Jaguariúna ao mais alto nível da dança no Brasil. Estamos muito orgulhosos!”, declarou o prefeito.

A delegação viajou para Joinville no dia 22 de julho, acompanhada pela comissão técnica do Programa Viva Melhor. O projeto tem se consolidado como referência na promoção de saúde e bem-estar por meio do esporte e da cultura para pessoas com 60 anos ou mais.

Com essa conquista histórica, Jaguariúna reafirma sua posição de destaque no cenário nacional da dança e celebra mais um marco na trajetória vitoriosa da equipe.

Fotos: Raphael Luna