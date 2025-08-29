Jaguariúna conquista título de Município de Interesse Turístico: o que isso muda na prática para a cidade?

Reconhecimento abre portas para novos investimentos, fomenta o turismo local e coloca Jaguariúna em rota estratégica para se tornar estância turística

Jaguariúna deu um passo histórico ao ser oficializada como Município de Interesse Turístico (MIT) pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em votação unânime realizada nesta quarta-feira (27). A decisão, que contou com a assinatura de 92 dos 94 deputados, coloca a cidade em um grupo seleto de destinos paulistas com potencial reconhecido para receber investimentos específicos em infraestrutura e promoção do turismo.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Camargo Bruscato, o MIT é mais do que um título: “Ele abre portas para novos recursos do Governo do Estado, fortalece o turismo e projeta Jaguariúna ainda mais no cenário estadual e nacional”.

O que Jaguariúna ganha com o título?

Na prática, a partir do reconhecimento, a cidade passa a ter direito a repasses anuais do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), que variam de R$ 600 mil a R$ 800 mil por ano. Esses valores só podem ser aplicados em projetos ligados ao turismo, como:

– Melhorias na infraestrutura turística,

– criação e manutenção de equipamentos de lazer,

– incentivo a eventos,

– ações de receptivo e promoção da cidade como destino.

O uso do recurso deve ser planejado de forma participativa, em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), e submetido ao Governo do Estado com projetos específicos.

Benefícios diretos para a população

Mariana explica que os impactos vão além da área turística: “O MIT traz mais visitantes para a cidade, o que significa girar a economia local, gerar emprego e renda e abrir espaço para novos empreendedores”. O fortalecimento do turismo também amplia o mercado para restaurantes, hotéis, artesãos, transportes e serviços em geral.

A secretária destaca ainda que o turismo não se resume ao Rodeio ou à vocação rural, embora esses sejam os principais atrativos. O objetivo é ampliar o leque de experiências e consolidar Jaguariúna como destino diversificado. “Queremos colocar Jaguariúna na prateleira do turismo nacional, com roteiros que contemplem cultura, lazer, gastronomia e experiências no campo”, afirma.

Rumo à estância turística

Com o MIT, Jaguariúna cumpre uma etapa importante para alcançar um objetivo ainda maior: o título de Estância Turística, que garante repasses muito mais robustos — cerca de R$ 4 milhões por ano.

Para chegar lá, segundo Mariana, será necessário:

– Consolidar a identidade turística da cidade,

– investir em presença digital e promoção,

– ampliar a infraestrutura de receptivo,

– criar novos produtos e roteiros turísticos,

– envolver iniciativa privada e população no processo.

O turismo de Jaguariúna em destaque

O parecer favorável da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado destacou os principais atrativos locais: a histórica estação ferroviária com passeios na Maria Fumaça, o Parque dos Lagos, o circuito rural com experiências no campo e eventos de grande porte, como o Jaguariúna Rodeo Festival, considerado um dos maiores do país.

Para Mariana, o título de MIT é o início de um novo ciclo: “Jaguariúna já é referência em diversos aspectos, mas agora terá condições de se estruturar ainda mais para receber turistas o ano todo, com impacto direto na qualidade de vida dos moradores”.