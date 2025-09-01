JAGUARIÚNA CONTA COM TECNOLOGIA DE PONTA PARA CIRURGIAS VETERINÁRIAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu mais um passo importante na modernização dos serviços oferecidos pelo Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal (DSBEA). O Posto de Atendimento Médico Veterinário passou a contar com um bisturi ultrassônico, equipamento de alta tecnologia que traz avanços significativos nas cirurgias realizadas em animais atendidos gratuitamente pelo município.

Ao contrário do bisturi tradicional, que corta os tecidos apenas pela lâmina, o bisturi ultrassônico utiliza ondas de alta frequência que vibram em grande velocidade. Essas vibrações permitem cortar e coagular ao mesmo tempo, proporcionando maior precisão e menor agressão ao organismo do animal.

Segundo o diretor do DSBEA, Rodrigo Moretti, os principais benefícios para os animais são menor sangramento, menos dor e trauma cirúrgico, favorecendo uma recuperação mais rápida e segura e cirurgias mais ágeis e eficientes, garantindo qualidade no atendimento.

Ainda segundo Moretti, a chegada da nova tecnologia representa um salto de qualidade nas cirurgias, especialmente nas castrações e em procedimentos eletivos.