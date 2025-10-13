Jaguariúna: CRAS Cruzeiro do Sul passa a atender em novo endereço

Nova sede oferece estrutura mais ampla, acessível e confortável para acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna informa que o CRAS Cruzeiro do Sul está atendendo em um novo endereço. A unidade passou a funcionar na Rua Rita Vilella de Andrade Lima, nº 52, no bairro Cruzeiro do Sul.

O horário de atendimento permanece o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os telefones de contato são: (19) 98602-2593 e (19) 3867-3918.

A mudança tem como objetivo oferecer melhor estrutura e conforto para os usuários dos serviços socioassistenciais. O novo espaço é mais amplo, acessível e com melhores condições de atendimento, garantindo mais qualidade no acolhimento às famílias acompanhadas pelo CRAS.

De acordo com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a nova sede reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a inclusão social e o bem-estar da população, fortalecendo as ações de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

CRAS CRUZEIRO DO SUL

Novo endereço: Rua Rita Vilella de Andrade Lima, 52 – Bairro Cruzeiro do Sul

Telefones: (19) 98602-2593 | (19) 3867-3918

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h