Jaguariúna disputa neste sábado a terceira etapa dos Jogos da Pessoa Idosa

Cidade é a atual líder da competição e terá a maior delegação entre as participantes em evento realizado em Artur Nogueira

Neste sábado, 18 de outubro, acontece a terceira etapa da Associação Desportiva Regional (ADR) da Terceira Idade, sediada em Artur Nogueira. A competição reunirá participantes das cidades de Artur Nogueira, Conchal e Jaguariúna, com disputas em diversas modalidades esportivas.

Estarão em jogo as modalidades de voleibol, bocha, buraco, dama, dominó, tênis de mesa, truco e xadrez. Jaguariúna será representada por 52 integrantes do Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, formando a maior delegação do torneio. A cidade lidera a classificação geral da ADR.

Na etapa anterior, realizada em Jaguariúna, as equipes locais conquistaram um excelente desempenho, somando 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze.