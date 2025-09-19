JAGUARIÚNA É RECONHECIDA COMO “CIDADE EMBAIXADORA” DO EXERCÍCIO FÍSICO

A cidade de Jaguariúna recebeu nesta quinta-feira,18, o título de “Cidade Embaixadora do Exercício Físico”, concedido pelo grupo SONHE Oncologia e Hematologia, em evento realizado no Pátio Go On, em Campinas.

A homenagem ocorreu durante a o evento “Roda de Conversa” com o tema “Exercício físico na prevenção e durante o cuidado das pacientes com câncer de mama”, que integrou a programação do Outubro Rosa e marcou também o lançamento do programa Embaixadores do Exercício Físico.

Representando Jaguariúna, a Diretora de Juventude, Lazer e Qualidade de Vida da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, Jaqueline Dell Vecchio, recebeu a honraria em nome do Município.

“Esse título é um reflexo do trabalho constante que Jaguariúna realiza para levar saúde, lazer e qualidade de vida à sua população. A prática regular de atividade física é fundamental na prevenção de doenças e no fortalecimento da autoestima, especialmente em campanhas como o Outubro Rosa”, ressaltou Jaqueline.

Com o reconhecimento, Jaguariúna se consolida como referência regional em políticas esportivas e de promoção da saúde, reafirmando o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida de seus moradores, reforçando a importância do exercício físico no cuidado integral da população.

Foto: Diego Monarin