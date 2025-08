Jaguariúna empossa novos membros do Conselho Municipal de Saúde

Representantes da sociedade civil, profissionais e gestores assumem mandato até 2027 com foco no fortalecimento do controle social

Em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira, 31 de julho, no gabinete da Prefeitura, foram empossados os membros do Conselho Municipal de Saúde de Jaguariúna para o biênio 2025/2027.

O Conselho é um órgão colegiado, deliberativo e fiscalizador, responsável por acompanhar e controlar a execução da política municipal de saúde, incluindo aspectos econômicos, financeiros e estratégicos das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Composto por 12 conselheiros titulares e 12 suplentes, o colegiado é formado por 50% de representantes de usuários, 25% de representantes de profissionais de saúde e 25% de membros da gestão e prestadores de serviços do SUS.

A próxima reunião do grupo, marcada para a semana que vem, definirá os principais cargos administrativos para a nova gestão do conselho.

Foto: Diego Monarin