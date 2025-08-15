Jaguariúna implementa projeto pioneiro de ensino sobre Inteligência Artificial em escola municipal

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari aprendem conceitos de IA de forma desplugada e integrada ao currículo escolar

Alunos do 5º D da Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari, da Vila Doze de Setembro em Jaguariúna, estão vivendo desde o início deste ano letivo uma experiência bastante pioneira e enriquecedora.

Coordenado pela Profª Telma Alvis Conti, o programa aborda, dentro da sala de aula, a utilização da Inteligência Artificial – IA – reflexão, linguagem da programação, algoritmos, reconhecimento de padrão, segurança digital, dentre outros aspectos, sem a utilização de ferramentas tecnológicas e de maneira desplugada. Tudo isso, com relação direta aos conteúdos escolares e com total protagonismo dos alunos, com idade entre 9 e 11 anos.

Chamado também de “Metodologias Ativas”, o programa, na prática, divide os alunos da sala em estações por rotação, cada uma com um objetivo específico. Ele tem a finalidade ainda de desenvolver habilidades e competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC – em seu anexo “computação”.

Todo esse movimento tecnológico é de conhecimento dos pais, através de discussões nas reuniões trimestrais, e caminha para que Jaguariúna seja um dos primeiros municípios a criar uma regulamentação da utilização pelos alunos da IA na rede municipal.