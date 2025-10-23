JAGUARIÚNA INAUGURA HOJE MONUMENTO A EX-COMBATENTE DA REVOLUÇÃO DE 1932

Jaguariúna inaugura nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, às 17h, no Parque Linear próximo à academia ao ar livre, o monumento em homenagem a Nabor de Moraes, soldado jaguariunense morto durante a Revolução Constitucionalista de 1932.

A homenagem ao ex-combatente é uma iniciativa do Portal Trincheiras de Jaguariúna e da Comissão Pró-Monumento, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço:

Inauguração do Monumento Nabor de Moraes

Data: Hoje (23/10)

Horário: 17h

Local: Parque Linear, próximo à academia ao ar livre