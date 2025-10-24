JAGUARIÚNA INAUGURA MONUMENTO A NABOR DE MORAES, EX-COMBATENTE DA REVOLUÇÃO DE 1932

Jaguariúna inaugurou o monumento em homenagem a Nabor de Moraes, soldado jaguariunense morto durante a Revolução Constitucionalista de 1932. O monumento está localizado no Parque Linear, próximo à academia ao ar livre.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e estaduais e representantes do Exército.

A homenagem ao ex-combatente é uma iniciativa do Portal Trincheiras de Jaguariúna e da Comissão Pró-Monumento, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

QUEM FOI NABOR DE MORAES

Nabor de Moraes nasceu na Vila Jaguary, atual Jaguariúna, no dia 12 de maio de 1914, e era filho de Júlio de Moraes e de Olivia de Moraes. Foi reservista do Tiro de Guerra 176 de Campinas, voluntário incorporado à 9ª Companhia do 3º Batalhão do 5º Regimento de Infantaria do Batalhão de Lorena, atual 5º Batalhão de Infantaria Aeromóvel de Lorena.

Durante a Revolução de 1932, Nabor de Moraes foi destacado para o Setor Túnel da Mantiqueira no dia 16 de julho de 1932, onde participou com heroísmo da batalha e, durante um combate, foi ferido e morreu no dia 31 de agosto de 1932.

Foto: Diego Monarin