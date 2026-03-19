JAGUARIÚNA INAUGURA NESTA SEXTA-FEIRA PRIMEIRO CENTRO MUNICIPAL DO AUTISMO

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura nesta sexta-feira, dia 20 de março, às 10h, o novo Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz”, um espaço moderno e especializado voltado ao atendimento de pessoas neurodivergentes. Localizado na Rua Dr. Clemente Holtman Júnior, 481, o equipamento público foi estruturado para oferecer acolhimento, diagnóstico e acompanhamento a crianças, adolescentes e adultos.

O Centro atenderá pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down, atrasos de fala e linguagem, dificuldades motoras, entre outras condições que afetam o desenvolvimento neurológico.

A estrutura conta com 34 salas, sendo 29 destinadas ao atendimento especializado, além de recepção, sala de espera para acolhimento das famílias, espaços administrativos, salas de reunião, depósito, copa, cozinha e banheiros. Um dos destaques é a Sala de Atividade de Vida Diária (AVD), equipada com móveis que simulam um ambiente doméstico, promovendo o desenvolvimento da autonomia de crianças e adultos no dia a dia.

O atendimento será multidisciplinar, reunindo, em um único local, especialidades como psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, nutricionista, integração sensorial, psicomotricidade e atividades de vida diária. A equipe será formada por profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neuropediatras, psiquiatras e pediatras.

Os atendimentos terão início já na próxima segunda-feira, dia 23 de março, com uma semana inicial de adaptação dos pacientes. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, mediante agendamento prévio.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3199-7512, ramais 3014 e 4003, ou pelo WhatsApp (19) 97144-6468.

Serviço

Inauguração do Centro Municipal do Autismo de Jaguariúna

Data: 20/03 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Dr. Clemente Holtman Júnior, 481

Foto: Diego Monarin