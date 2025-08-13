Jaguariúna inicia construção de reservatório de 1,25 milhão de litros na Fazenda da Barra

Estrutura vai receber água tratada pela nova ETA Camanducaia e reforçar o abastecimento da cidade.

A Prefeitura de Jaguariúna deu início à construção de um novo reservatório de água na Fazenda da Barra, com capacidade para armazenar 1,250 milhão de litros. A estrutura será fundamental para reforçar o sistema de abastecimento da cidade, recebendo a água tratada pela nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Camanducaia, que também está em construção na Estrada Oscar Pereira Dias (JGR 010), em frente à Fazenda da Barra.

O novo reservatório faz parte de um conjunto de investimentos estratégicos para garantir segurança hídrica e ampliar a capacidade de distribuição de água para a população. A ETA Camanducaia utilizará água captada do Rio Camanducaia – uma região nunca antes utilizada pelo município – e, após o tratamento, enviará o recurso diretamente para o reservatório da Fazenda da Barra, de onde seguirá para os bairros atendidos.

Segundo o prefeito Davi Neto, a obra reforça o compromisso da atual gestão com a infraestrutura e o bem-estar dos moradores: “Desde o início do nosso governo o trabalho não para para viabilizar novas obras que melhorem o abastecimento de água na cidade.”

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (Saaeja), a nova ETA Camanducaia terá capacidade inicial de tratamento de 50 litros por segundo, com possibilidade de expansão para até 150 litros por segundo em sua fase final, reforçando a segurança hídrica da cidade e preparando Jaguariúna para o crescimento sustentável. A obra tem conclusão prevista para o final de dezembro deste ano.