Jaguariúna intensifica ações do Outubro Rosa nas Unidades Básicas de Saúde

Campanha oferece consultas, palestras e atividades educativas voltadas à prevenção do câncer de mama e do colo do útero

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante todo o mês de outubro uma série de ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em adesão à campanha Outubro Rosa. A iniciativa tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além do cuidado integral com a saúde da mulher.

Todas as UBSs do município oferecem consultas de enfermagem por demanda espontânea, com solicitação de mamografias, orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), realização de testes rápidos e atividades educativas.

Além disso, cada unidade preparou uma programação especial, que inclui palestras, rodas de conversa e atividades de promoção do autocuidado, como o “Toque que Salva” e o Circuito Rosa. Entre os destaques estão a Caminhada Outubro Rosa, no dia 27, organizada pela UBS Florianópolis, e encontros temáticos em diversas unidades.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a proposta é ampliar o acesso às ações preventivas e reforçar a importância da informação como ferramenta essencial para a saúde da mulher.