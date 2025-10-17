JAGUARIÚNA INTENSIFICA COMBATE A ESCORPIÕES E CONTRIBUI COM PRODUÇÃO DE SORO DO BUTANTAN

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira, dia 16 de outubro, uma ação estratégica de captura de escorpiões no município. A atividade foi realizada no período noturno no Cemitério Municipal, local considerado ponto crítico para a presença desses animais peçonhentos.

A ação contou com a participação da equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) e de funcionários do próprio cemitério, que passaram por treinamento no início da semana. A medida, de acordo com a pasta, tem como objetivo aumentar a segurança dos visitantes e colaboradores do local, além de contribuir diretamente com o Instituto Butantan, para onde os escorpiões capturados, vivos, serão enviados para a produção do soro antiescorpiônico. Jaguariúna passará a contar com o soro a partir de novembro.

Por possuírem hábitos noturnos, os escorpiões são difíceis de encontrar durante o dia. Para localizá-los, os profissionais utilizam lanternas de luz violeta, que destacam a fluorescência natural do animal, facilitando sua identificação. Os escorpiões são manuseados com segurança, usando luvas de couro e pinças de metal, e armazenados em frascos de vidro apropriados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, outros pontos da cidade também estão no cronograma da UVZ para receber as ações de captura, ampliando o controle desses animais em áreas com maior incidência e, consequentemente, reduzindo o número de acidentes.

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO

Em caso de visualização de escorpiões, as pessoas não devem tentar manuseá-lo com as mãos. Sempre que possível, o ideal é capturá-lo vivo, com segurança (usando pinças e frasco de vidro), e entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3867-9700, ramais 3051, 3052 ou 3053.

Para prevenir acidentes com escorpiões, é fundamental adotar uma série de cuidados simples no dia a dia. Inspecione calçados, roupas de cama e vestuário antes de usá-los e evite deixar roupas no chão. Mantenha a casa e o quintal sempre limpos e livres de entulhos, armazenando o lixo em recipientes bem fechados, entre outras ações.

Foto: Diego Monarin